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Порт USB-C в MacBook Pro 2017 отключает интернет
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Порт USB-C в MacBook Pro 2017 отключает интернет 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Порт USB-C в MacBook Pro 2017 отключает интернетДля Apple уже стало традицией: чем глобальнее компания обновляет продукт, тем больше багов получают пользователи. Владельцы MacBook Pro 2017 года выпуска стали жаловаться на странное поведение порта USB-C.
Баг проявляется так. К расположенному с правой стороны ноутбука порту достаточно подключить любое устройство или накопитель, как MacBook Pro тут же испытывает проблемы с подключением к сети Wi-Fi.
Как только флешка, внешний жесткий диск или USB Type-C аксессуар извлекается, ноутбук без проблем подключается к точке доступа.
Проблема активно обсуждается на площадке Reddit. Apple пока не комментировала данный баг.
Впрочем, что будет дальше, несложно догадаться. Компания признает, что с проблемой столкнулись «лишь несколько пользователей» и порекомендует обратиться в сервисный центр для диагностики. В лучшем случае, выпустит минорное обновление macOS, где починит баг программно.
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