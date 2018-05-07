Порт USB-C в MacBook Pro 2017 отключает интернет

Порт USB-C в MacBook Pro 2017 отключает интернетДля Apple уже стало традицией: чем глобальнее компания обновляет продукт, тем больше багов получают пользователи. Владельцы MacBook Pro 2017 года выпуска стали жаловаться на странное поведение порта USB-C.

Баг проявляется так. К расположенному с правой стороны ноутбука порту достаточно подключить любое устройство или накопитель, как MacBook Pro тут же испытывает проблемы с подключением к сети Wi-Fi.

Как только флешка, внешний жесткий диск или USB Type-C аксессуар извлекается, ноутбук без проблем подключается к точке доступа.

Проблема активно обсуждается на площадке Reddit. Apple пока не комментировала данный баг.

Впрочем, что будет дальше, несложно догадаться. Компания признает, что с проблемой столкнулись «лишь несколько пользователей» и порекомендует обратиться в сервисный центр для диагностики. В лучшем случае, выпустит минорное обновление macOS, где починит баг программно.