Министр связи не видит проблем с блокировкой интернета в России

Министр связи не видит проблем с блокировкой интернета в РоссииВы видите какую-либо проблему в массовых блокировках Роскомнадзором ? Вот и министр связи Николай Никифоров их не замечает.

Я не очень понимаю, что такое «Рунет под ударом». Есть сообщения о том, что в рамках блокировки блокируются адреса, которые не имеют отношения к организатору распространения информации, а имеют отношение к другим ресурсам. Но эти обращения нужно рассматривать индивидуально.

Если есть информация, что такая проблема носит системный характер, то такие действия нужно оспаривать в судебном порядке.

По информации целого ряда общественных организаций, есть информация о порядке 46 тыс. обращений о недоступности тех или иных сервисов, каждое из них нуждается в отдельном рассмотрении.

И правда. Ведь после блокировки более 14,5 млн IP-адресов ничего не случилось. Все сервисы работают в штатном режиме, систематического нарушения в их работе нет.

В общем, у меня нет слов. Если у вас что-то сломалось, идите в суд, господа.