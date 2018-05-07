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Министр связи не видит проблем с блокировкой интернета в России
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Министр связи не видит проблем с блокировкой интернета в России 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Министр связи не видит проблем с блокировкой интернета в РоссииВы видите какую-либо проблему в массовых блокировках Роскомнадзором? Вот и министр связи Николай Никифоров их не замечает.
Я не очень понимаю, что такое «Рунет под ударом». Есть сообщения о том, что в рамках блокировки блокируются адреса, которые не имеют отношения к организатору распространения информации, а имеют отношение к другим ресурсам. Но эти обращения нужно рассматривать индивидуально.
Если есть информация, что такая проблема носит системный характер, то такие действия нужно оспаривать в судебном порядке.
По информации целого ряда общественных организаций, есть информация о порядке 46 тыс. обращений о недоступности тех или иных сервисов, каждое из них нуждается в отдельном рассмотрении.
И правда. Ведь после блокировки более 14,5 млн IP-адресов ничего не случилось. Все сервисы работают в штатном режиме, систематического нарушения в их работе нет.
В общем, у меня нет слов. Если у вас что-то сломалось, идите в суд, господа.
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