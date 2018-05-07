Ещё
Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в незнакомых местах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в незнакомых местах 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Бесплатные сети Wi-Fi появляются не только в кафе, но и в общественном транспорте. Выглядит очень привлекательно — даже пароля не надо вводить, бери и пользуйся. Идея классная, вот только подобные сети чаще всего используют киберпреступники. В любом месте ваш телефон с включенным Wi-Fi начинает искать подключение к сети, передавая уникальный MAC-адрес. Приемники Wi-Fi получают запрос и заносят данные в специальную директорию. Представьте, что вы вошли в большой торговый центр с включенным Wi-Fi. Уже через несколько минут маркетологи получат данные о том, куда вы пошли и где сколько времени провели. Соотвественно, они смогут настроить таргетированную рекламу на основе этих сведений.
Проще говоря, вы совершенно бесплатно представили информацию о себе людям, которые теперь зарабатывают на вас деньги.
Но это еще далеко не самое опасное. Защита открытой сети Wi-Fi в принципе отсутствует. Злоумышленник может воспользоваться элементарными программами, чтобы войти в открытую вами сессию — для этого даже термин есть, session hijacking. Выход из ситуации, конечно, есть. Выбирайте сайты, передающие данные только по защищенному соединению, HTTPS. Не пользуйтесь сервисами, где требуется авторизация и уж точно не рискуйте заходить в интернет-банкинг. Несоблюдение этих правил безопасности может превратить бесплатный серфинг по открытой сети в самый дорогой доступ к интернету в вашей жизни.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера1019
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели380
Медведева отказались поддержать81
В Ставрополе прогремел взрыв14
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн131
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение