Почему нельзя подключаться к Wi-Fi в незнакомых местах

Бесплатные сети Wi-Fi появляются не только в кафе, но и в общественном транспорте. Выглядит очень привлекательно — даже пароля не надо вводить, бери и пользуйся. Идея классная, вот только подобные сети чаще всего используют киберпреступники. В любом месте ваш телефон с включенным Wi-Fi начинает искать подключение к сети, передавая уникальный MAC-адрес. Приемники Wi-Fi получают запрос и заносят данные в специальную директорию. Представьте, что вы вошли в большой торговый центр с включенным Wi-Fi. Уже через несколько минут маркетологи получат данные о том, куда вы пошли и где сколько времени провели. Соотвественно, они смогут настроить таргетированную рекламу на основе этих сведений.

Проще говоря, вы совершенно бесплатно представили информацию о себе людям, которые теперь зарабатывают на вас деньги.

Но это еще далеко не самое опасное. Защита открытой сети Wi-Fi в принципе отсутствует. Злоумышленник может воспользоваться элементарными программами, чтобы войти в открытую вами сессию — для этого даже термин есть, session hijacking. Выход из ситуации, конечно, есть. Выбирайте сайты, передающие данные только по защищенному соединению, HTTPS. Не пользуйтесь сервисами, где требуется авторизация и уж точно не рискуйте заходить в интернет-банкинг. Несоблюдение этих правил безопасности может превратить бесплатный серфинг по открытой сети в самый дорогой доступ к интернету в вашей жизни.