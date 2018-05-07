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Fail Meet Night на тему: программирование под нейроинтерфейсы
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Fail Meet Night на тему: программирование под нейроинтерфейсы 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
В рамках проекта NeuroHub можно поучаствовать во встрече программистов, работающих с нейроинтерфейсами. Участники встречи Fail Meet Night смогут рассмотреть на практических примерах ошибки управления проектами в сфере виртуальной реальности, поделиться своим опытом реализации программ VR-моделирования. Формат будет интересен тем, кто разбирается в SDK различных устройств или работает с сырыми данными. Разработчики программного обеспечения под нейроинтерфейсы поделятся сложностями, с которыми они столкнулись при реализации проектов в области нейроинформационных технологий, и проведут работу над ошибками для коллег.
Мероприятие проводится сообществом CommON при поддержке Центра нейроинформационных технологий негосударственного института развития «Иннопрактика».
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