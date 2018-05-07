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После обвинений в полноте Ольга Бузова показала подтянутый живот в бикини
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После обвинений в полноте Ольга Бузова показала подтянутый живот в бикини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На днях Ольга Бузова поделилась с фолловерами видео из бассейна, в котором пользователи разглядели у певицы и телеведущей лишний вес. Бузову обвинили во лжи, мол, когда она выкладывает фотографии, ее фигура выглядит иначе. Поклонники подозревают, что Ольга сильно фотошопит свои снимки перед публикацией. Но сама же Бузова никак не отреагировала на критику своей фигуры, а вместо этого поделилась еще одним снимком в бикини, на котором у нее подтянутый живот и нет даже намека на лишние килограммы.
Но и на этот раз фолловеры нашли, к чему придраться. Теперь пользователям не понравился купальник Ольги. Ее обвинили в безвкусице.
А как тебе фигура Бузовой, нравится?
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Фото:Instagram
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