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Google предложила поохотиться на эмодзи
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Google предложила поохотиться на эмодзи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
которой пользователям нужно искать эмодзи вокруг себя. Задача Emoji Scavenger Hunt проста: за отведенное время игрокам требуется найти поблизости и сфотографировать на камеру смартфона объект, максимально похожий на эмодзи.
Вещи — например, часы, ручка или банан — подбираются таким образом, чтобы их можно было легко отыскать в помещении. Чем быстрее пользователь находит предметы, тем больше времени у него остается в запасе.
Созданием Emoji Scavenger Hunt компания хотела показать, какие инструменты доступны разработчикам. В основе экспериментального проекта лежит TensorFlow — JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом, обучающая искусственный интеллект.
Она работает локально, на самом устройстве, не обращаясь к удаленным серверам Google. За распознавания объектов, снятых на камеру, отвечает система машинного обучения. Фотографии нигде не хранятся, заявляют в компании.
∎IT-гиганты обезоружили эмодзи читайте также
Emoji Scavenger Hunt вышла накануне открытия конференции для разработчиков Google I/O. Ожидается, что на ней компания расскажет о новых функциях ИИ в приложении камеры для Android, специализированных ИИ-чипах (TPU) и облачных услугах, связанных с нейросетями. В этом году I/O пройдет с 8 по 10 мая в амфитеатре «Шорлайн» (Маунтин-Вью, штат Калифорния).
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