Google предложила поохотиться на эмодзи

которой пользователям нужно искать эмодзи вокруг себя. Задача Emoji Scavenger Hunt проста: за отведенное время игрокам требуется найти поблизости и сфотографировать на камеру смартфона объект, максимально похожий на эмодзи.

Вещи — например, часы, ручка или банан — подбираются таким образом, чтобы их можно было легко отыскать в помещении. Чем быстрее пользователь находит предметы, тем больше времени у него остается в запасе.

Созданием Emoji Scavenger Hunt компания хотела показать, какие инструменты доступны разработчикам. В основе экспериментального проекта лежит TensorFlow — JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом, обучающая искусственный интеллект.

Она работает локально, на самом устройстве, не обращаясь к удаленным серверам Google. За распознавания объектов, снятых на камеру, отвечает система машинного обучения. Фотографии нигде не хранятся, заявляют в компании.

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