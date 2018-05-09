Символ чёрной точки ломает iPhone и iPad

Символ чёрной точки ломает iPhone и iPadПару дней назад пользователи WhatsApp на Android обнаружили неприятный баг. При отправке смайла в виде черной точки через мессенджер, девайс начинал жутко глючить и в конце концов зависал. Помогала лишь перезагрузка.

Оказалось, что проблема затронула и пользователей iOS-девайсов. При отправке того самого символа черной точки неадекватно ведут себя iPhone и iPad, работающие под управлением iOS 11.3 и iOS 11.4.

Та самая комбинация символов с черно точкой:

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Причина такого поведения устройства в том, что под безобидным смайлом скрываются тысячи скрытых Unicode-символов, которые и загружают процессор мобильного устройства.

В результате, при попытке прочесть отосланное сообщение, в котором содержится такая черная точка, смартфон зависает. Любопытно, что баг проявляется и при отправке смайла на Mac. Сразу после получения символа, мониторинг системы показывает резкий рост потребления оперативной памяти, файла подкачки и потребления мощности процессора.