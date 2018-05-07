Житель Саратова похищал деньги с помощью фишингового сайта банка

Саратовского киберпреступника обвиняют в хищении денежных средств с использованием фишингового сайта, замаскированного под легитимный сайт банка. Теперь на 26-летнего саратовца заведено уголовное дело.

Стало известно, что в 2016 году молодой киберпреступник заполучил копию сайта одного из крупных банков. После этого он немного доработал эту копию и пустил в Сеть. Параллельно Саратовец в социальной сети «Одноклассники» разместил рекламный ролик, призванный заманить доверчивых пользователей на поддельный сайт.

В этом ролике утверждалось, что данный банк проводит акцию, а его клиенты могут получить вознаграждение. Было лишь одно условие — необходимая регистрация на сайте.

Нетрудно догадаться, что пользователи, введя свои реальные учетные данные от личного кабинета, становились жертвой злоумышленника. Украденные у пользователей денежные средства саратовец переводил сначала на электронные кошельки, а оттуда выводил на банковскую карту.

Именно на эти деньги он приобрел аккаунт в компьютерной игре World of Tanks.

СМИ сообщают, что жертвами киберпреступника стали 52 жителя нескольких регионов страны. Всего было похищено 384 000 рублей. В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд.

Напомним, ранее стало известно, что специалисты обнаружили фишинг-киты нового поколения, которые рекламируются в DarkNet. Ранее фишинг-киты включали одну или две страницы для сбора личной или финансовой информации. Однако обнаруженные фишинг-киты представляют новое продвинутое поколение угроз для создания более убедительных поддельных сайтов.

Также эксперты предупреждали о новой волне фишинга, использующего взломанные аккаунты Twitter для рассылки личных сообщений. В теле этих сообщений содержится ссылка, ведущая на поддельную страницу для входа в Twitter, саму страницу не отличить от оригинала.