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В Саратове хакер похитил более 380 тыс. рублей с помощью фишингового сайта
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В Саратове хакер похитил более 380 тыс. рублей с помощью фишингового сайта 

SecurityLab.ru 44 минуты назад
В Саратове правоохранителями задержан 26-летний хакер, обвиняемый в хищении 384 тыс. рублей с помощью фишингового сайта, сообщает портал «СарБК».
Как установило следствие, в 2016 году злоумышленник приобрел через интернет копию сайта одного из банков, после чего доработал ее. Затем мошенник разместил в социальной сети «Одноклассники» рекламу о проведении банком акции, в ходе которой любой клиент может получить вознаграждение, если зарегистрируется по ссылке в описании видео. В свою очередь ссылка вела на созданный злоумышленником ресурс.
Жертвам предлагалось ввести свои идентификаторы, имена пользователей и пароли, а также SMS-коды для подтверждения операций. Как выяснили правоохранительные органы, в общей сложности мошеннику удалось похитить 384 тыс. рублей у 52 человек. Похищенные средства он выводил на электронные кошельки, а затем на свою банковскую карту. На полученные незаконным путем деньги злоумышленник приобрел, в числе прочего, учетную запись в игре World of Tanks.
По словам представителей прокуратуры, в настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в Ленинский райсуд.
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