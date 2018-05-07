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Первый автономный шлем на базе Google Daydream вышел в продажу
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Первый автономный шлем на базе Google Daydream вышел в продажу 

Ferra.ru 42 минуты назад
Компании Lenovo и Google объявили о начале продаж шлема виртуальной реальности под названием Mirage Solo. Напомним, модель была представлена на январской выставке CES 2018 и позиционируется как первая в мире автономная VR-гарнитура с поддержкой платформы Google Daydream.
Для работы шлема не требуются провода, подключение к ПК или смартфон. Платформа Google Daydream использует технологию отслеживания движений WorldSense. Она отслеживает наклоны и повороты, позволяя пользователю свободно перемещаться в виртуальном пространстве.
Lenovo Mirage Solo базируется на базе VR-платформы Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ на накопителе. 5,5-дюймовый дисплей имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей, частоту 75 Гц и угол обзора в 110 градусов. Встроенный аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 7 часов автономной работы. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, есть 3,5-мм разъем для наушников. В комплекте идет беспроводной контроллер Daydream.
Шлем виртуальной реальности Lenovo Mirage Solo можно купить по цене $399 в США.
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