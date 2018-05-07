Пользователи WhatsApp стали жертвами поддельной акции

Пользователи WhatsApp из России пожаловались на распространение ссылок о купонах на бесплатные блюда в "Макдоналдс" , которые оказались обманом. Об этом пишет hi-tech.mail.ru.

В рамках поддельной акции пользователям предлагали пройти опрос о продукции "Макдоналдса", распространить тест среди 30 других владельцев аккаунтов, а затем получить доступ к бесплатным обедам. При этом информации об этих скидках нет на официальном сайте ресторана в России.

В результате жертва обмана не получает никаких купонов, однако создатели "акции" не распространяют вирусы и не пытаются похитить личные данные пользователей. Опрос завершается переходом по ссылке, что и является целью мошенников — "накрутка" просмотров на рекламе.