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Пользователи WhatsApp стали жертвами поддельной акции
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Пользователи WhatsApp стали жертвами поддельной акции 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: depositphotos.com
Пользователи WhatsApp из России пожаловались на распространение ссылок о купонах на бесплатные блюда в "Макдоналдс", которые оказались обманом. Об этом пишет hi-tech.mail.ru.
В рамках поддельной акции пользователям предлагали пройти опрос о продукции "Макдоналдса", распространить тест среди 30 других владельцев аккаунтов, а затем получить доступ к бесплатным обедам. При этом информации об этих скидках нет на официальном сайте ресторана в России.
В результате жертва обмана не получает никаких купонов, однако создатели "акции" не распространяют вирусы и не пытаются похитить личные данные пользователей. Опрос завершается переходом по ссылке, что и является целью мошенников — "накрутка" просмотров на рекламе.
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