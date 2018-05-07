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Windows зависает после апрельского обновления при использовании Chrome
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Windows зависает после апрельского обновления при использовании Chrome 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
После установки апрельского обновления Windows 10 некоторые пользователи жалуются на непрерывные зависания при использовании браузера Chrome. В некоторых случаях после подключения экран компьютера становится черным и Windows не воспринимает никакие команды, пока пользователь не перезагрузит компьютер либо не перезагрузит графический драйвер.
Об этой проблеме сообщают многие пользователи, которые делятся своим опытом на сайте Reddit. Стоит отметить, что некоторые пользователи безуспешно пытались обновить видеодрайверы или использовать разные версии Chrome.
На сегодняшний день отмечаются две разные проблемы, связанные с появлением сборки Windows 10 1803 и использованием Chrome.
Первая проблема, связанная с зависанием, является результатом сбоя видеодрайвера при работе с сайтом, которому требуется аппаратное ускорение. Согласно описанию зарегистрированного сообщения об ошибке, проблема затрагивает версию Chrome 66.0.3359.139, запущенную в Windows 10. Отключение аппаратного ускорения устранит проблему.
Вторая проблема связана с подключением к сайтам с поддержкой SSL. В соответствии со вторым сообщением, проблема может быть связана со службами Windows Cryptographic (CryptoSvc). Эта проблема может быть разрешена с помощью реестра операционной системы.
Microsoft опубликовала сообщение, чтобы предоставить временное исправление данных проблем.
Попробуйте выполнить последовательность клавиш Windows, чтобы восстановить изображение на экране. Если у вас есть подключенная клавиатура, одновременно нажмите клавиши Windows + Ctrl + Shift + B.
Если вы используете планшет, одновременно нажмите кнопки увеличения и уменьшения громкости, три раза в течение 2 секунд.
Если Windows отреагирует, раздастся короткий звуковой сигнал, и экран будет мигать или затемняться, когда операционная система попытается обновить экран.
Если вы используете ноутбук, закройте и откройте крышку ноутбука.
Microsoft работает над решением с целью включения его в следующее регулярное ежемесячное обновление, которое должно выйти 8 мая 2018
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