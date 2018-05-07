Марголис: сбор информации о пользователе позволяет соцсетям заработать 

Соцсети предлагают информацию в зависимости от личности человека: какого он возраста и пола, какие новости читает, какие публикации лайкает.
Вся собранная информация позволяет «подсовывать» тематические сообщения рекламного характера.
Марголис\: соцсети "сканируют" пользователей ради заработка
"Все очень боятся манипуляции. Но каждый из нас оставляет свой цифровой след даже поисковой системе, и она подстраивается. Социальные сети работают грубее, они предлагают информацию", — сказала Светлана Марголис Sputnik Кыргызстан.
Она добавила, что если пользователь читает политические новости, то он должен быть готов к политической рекламе.
Эксперт объяснила, что социальные сети находят способы заработать на пользователях, за счет этого они существуют. В противном случае вход в такую сеть был бы платным. Эксперименты с платными сетями провалились, напомнила Светлана Марголис.
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