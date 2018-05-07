Появилась черная точка, ломающая мессенджеры на Android

Аналог «символа смерти», ломающего устройства под управлением iOS, добрался до Android, передает AndroidPolice. Его роль исполняет небольшая пиктограмма в виде черной точки, которая распространяется посредством популярных мессенджеров и заставляет их вылетать, если к ней прикоснуться.

Причина, по которой черная точка заставляет мессенджеры экстренно прекращать свою работу, кроется в том, что создатели пиктограммы заложили в нее особый набор символов Unicode, отвечающих за правильное отображение текстов на иврите. Поскольку некоторые из них не могут применяться одновременно с другими, системе рендеринга не удается справиться с противоречием, что и вызывает наблюдаемый сбой.

Справедливости ради стоит отметить, что Android, в отличие от iOS, нельзя сломать отправкой одного-единственного символа, а чтобы заставить приложение прекратить работу, необходимо нажать на «пиктограмму смерти». Чтобы сломать iOS, в свою очередь, достаточно просто открыть сообщение с убийственным содержанием.

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