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8,7 млн выделили на создание англоязычной версии сайта Госдумы
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8,7 млн выделили на создание англоязычной версии сайта Госдумы 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Госдума объявила конкурс на разработку структуры сайтов комитетов и англоязычной версии своего интернет-портала.
Агентство «Москва» со ссылкой на сайт госзакупок сообщает, что максимальная сумма контракта составляет 8,7 миллиона рублей.
Победители конкурса должны будут до 29 июля текущего года создать сайты думских комитетов и англоязычную версию портала Госдумы. Среди прочего, подрядчик должен будет разработать технический проект по созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности сайта ГД.
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