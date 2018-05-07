8,7 млн выделили на создание англоязычной версии сайта Госдумы

Госдума объявила конкурс на разработку структуры сайтов комитетов и англоязычной версии своего интернет-портала.

Агентство «Москва» со ссылкой на сайт госзакупок сообщает, что максимальная сумма контракта составляет 8,7 миллиона рублей.

Победители конкурса должны будут до 29 июля текущего года создать сайты думских комитетов и англоязычную версию портала Госдумы. Среди прочего, подрядчик должен будет разработать технический проект по созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности сайта ГД.