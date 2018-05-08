Google обвинили в потакании американским чиновникам

Активисты из США попросили у руководства Google отключить одну из новых функций почтового сервиса Gmail, чтобы местные чиновники не смогли схитрить с правительственными отчетами. Об этом сообщает Motherboard.

Речь идет о новой функции Self Destruct — письмах, которые могут бесследно исчезать через определенное время после отправки. Активисты опасаются, что правительственные организации в США будут использовать эту возможность для удаления публичных записей, чтобы скрыть от журналистов и других заинтересованных людей важные правительственные постановления.

Согласно американскому Закону о свободе информации, все документы органов исполнительной власти должны предоставляться гражданам США по запросу в ведомство. Однако новая функция почтового сервиса Gmail может нарушить всю прозрачную систему, уверены активисты.

«Поскольку все больше местных и государственных органов власти и их различные учреждения стремятся использовать Gmail, существует вероятность, что государственные законы о публичных записях будут обходиться электронными письмами, которые исчезнут через некоторое время», — заявили представители Национальной коалиции за свободу информации (National Freedom of Information Coalition) в открытом письме гендиректору Google Сундару Пичаю.

В конце письма активисты призвали руководство сервиса принять меры и отключить спорную функцию на правительственных учетных записях Gmail. Они также добавили, что в противном случае фундаментальное право общественности на прозрачность и открытость со стороны своих правительств будет поставлено под угрозу.