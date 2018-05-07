Gmail позволит правительству обходить закон о свободе информации

Google реализует в своем почтовом сервисе функцию «самоуничтожения», позволяющую пользователям отправлять электронные письма, исчезающие по прошествии определенного времени.

Для обычных пользователей появление подобной возможности станет настоящим подарком, однако активисты обеспокоены тем, что правительственные организации будут использовать ее для утаивания переписки от журналистов и активистов, заинтересованных в прозрачности действий правительства. В настоящее время электронные письма правительственных чиновников в США доступны журналистам согласно закону «О свободе информации» (Freedom of Information Act, FOIA)

«Поскольку все больше правительств и их различных управлений используют Gmail, существует вероятность обхода законов об общественной доступности государственных записей с помощью электронных писем, «исчезающих» со временем. Будет нарушено одно из фундаментальных прав общества на прозрачность и открытость. Мы призываем вас предпринять шаги по отключению функции «самоуничтожения» для правительственных учетных записей Gmail и писем, адресованных правительственным учреждениям», — цитирует Motherboard письмо Национальной коалиции за свободу информации (National Freedom of Information Coalition), направленное исполнительному директору Google Сундару Пичаи.

FOIA — федеральный закон о свободе информации, позволяющий полное или частичное обнародование информации и документов правительства США. Закон был подписан президентом Линдоном Б. Джонсоном 4 июля 1966 года и вступил в силу в следующем году. Применяется только к документам органов исполнительной власти.

Национальная коалиция за свободу информации — некоммерческая организация в США, отстаивающая право общества контролировать правительство.