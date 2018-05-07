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Кассовый чек теперь можно проверить через смартфон
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Кассовый чек теперь можно проверить через смартфон 

Время бухгалтера 1 час назад
Налоговики разработали мобильное приложение «Проверка кассового чека», которое поможет гражданам узнать, легально ли выдан кассовый чек. Программа размещена на сайте ФНС, и граждане могут бесплатно скачать ее на свой смартфон или планшет.
Запустив приложение впервые, гражданин должен будет заполнить карточку пользователя, чтобы позже, используя сохраненные сведения, предъявить штрих-код на кассе и получить на телефон или электронную почту чек, не оглашая персданные.
Получив документ, гражданин сможет проверить, получила ли налоговая информацию о совершенном расчете. Для этого придется ввести данные с чека в особые поля в приложении и сканировать QR-код, после чего отправить запрос. Программа сверит полученную информацию с базой данных ФНС и выведет результаты на экран смартфона.
Если программа найдет расхождения информации с чека с данными налоговиков, то приложение позволит сообщить надзорным органам о нарушении.
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