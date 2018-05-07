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McDonald's предупредил о мошеннических рассылках в соцсетях об акции с бесплатными купонами на продукцию
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McDonald's предупредил о мошеннических рассылках в соцсетях об акции с бесплатными купонами на продукцию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комания McDonald's предупредила о неофициальной рассылке в мессенждерах и соцсетях с акцией на бесплатную раздачу купонов с продукцией ресторанов быстрого питания. Об этом сообщили в пресс-службе компании в России.
«В различных мессенджерах распространяется ссылка на опрос, по итогам прохождения которого пользователям обещают купоны на продукцию McDonald's. Пожалуйста, обратите внимание, что компания McDonald's не имеет отношения к этому опросу и розыгрышу купонов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, всю официальную информацию о проводимых компанией акциях, конкурсах и специальных предложениях можно получить на сайте или в официальных аккаунтах компании в социальных сетях.
В соцсетях и мессенджерах были разосланы и опубликованы ссылки на бесплатную раздачу купонов для McDonald's. В рамках акции предлагалось ответить на четыре вопроса и получить купон на бесплатную продукцию McDonald's. По сообщениям СМИ, мошенническая акция McDonald's не несет угрозы безопасности для пользователей. На странице размещено два рекламных баннера, а обязательное условие для получения «бесплатного купона» вынуждает пользователей распространять ссылку на сайт мошенников, что позволяет накручивать количество просмотров рекламы и получать за это деньги.
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