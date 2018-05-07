Госдума ищет подрядчика для разработки англоязычной версии своего сайта

Госдума ищет подрядчика для разработка структуры сайтов комитетов и англоязычной версии своего интернет-портала. Соответствующая закупка опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно извещению о проведении закупки, работы включаются в себя: разработку структуры сайтов комитетов и англоязычной версии сайта ГД, а также разработку дизайна и верстку данных сайтов и создание для них фронтальных скриптов для генерации и отображения страниц.

Также в закупку входит «доработка системы управления информационным наполнением в части добавления в редакторский интерфейс функционала, обеспечивающего редактирование и публикацию материалов сайтов комитетов и англоязычной версии сайта; разработка технического проекта на создание подсистемы обеспечения информационной безопасности сайта».

Максимальная цена контракта составляет 8 млн 749 тыс.

Работы должны быть выполнены в период с момента заключения государственного контракта по 29 июня 2018 г.

Ограничений на участие в конкурсе нет.