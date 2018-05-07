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«ВКонтакте» и «Одноклассники» продолжают оставаться в списке самых популярных сайтов на Украине
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«ВКонтакте» и «Одноклассники» продолжают оставаться в списке самых популярных сайтов на Украине 

RT на русском 52 минуты назад
Российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые ранее были запрещены на Украине, продолжают оставаться в топ-25 самых популярных сайтов в стране. Об этом говорится в исследовании CMeter компании Kantar TNS Ukraine.
Данные опубликованы за апрель 2018 года.
«Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru и Odnoklassniki.ru всё ещё держат часть пользователей, которая позволяет ресурсам входить в ТОП-25 популярных сайтов», — говорится в сообщении.
Тройку лидеров, как отмечается в исследовании, возглавили сайты компаний Google, Youtube и Facebook.
16 мая 2017 года президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции.
В перечень вошли ряд российских СМИ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.ru.
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