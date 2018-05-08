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«ВКонтакте» и «Одноклассники» по-прежнему остаются в списке наиболее популярных сайтов на Украине
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«ВКонтакте» и «Одноклассники» по-прежнему остаются в списке наиболее популярных сайтов на Украине 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские социальные сети входят в топ-25 самых популярных сайтов среди украинских пользователей Интернетом.
Российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» по-прежнему входят в список 25 самых популярных сайтов на Украине, несмотря на то, что ранее они были запрещены в этой стране. Об этом свидетельствует исследование CMeter компании Kantar TNS Ukraine, проведенное в апреле этого года.
«Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru и Odnoklassniki.ru всё ещё держат часть пользователей, которая позволяет ресурсам входить в топ-25 популярных сайтов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что первые три строчки списка заняли сайты компаний Google, YouTube и Facebook.
Напомним, весной прошлого года украинский лидер Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из РФ, в отношении которых введены ограничительные меры. В перечень попали некоторые российские СМИ, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.ru.
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