Google I/O 2018 уже завтра. Чего ждать?

Очень скоро начнется Google I/O 2018. Поскольку сервисы Google и операционная система Android интересны большинству пользователей Интернета, то предстоящая конференция является одним из наиболее значимых технологических событий года. Что будет анонсировано в течение ближайших нескольких дней и какие технологии получат свое дальнейшее развитие?

Ежегодная конференция разработчиков, проводимая компанией Google, интересна не только программистам, но и миллиардам пользователей Интернета, большинство из которых являются также пользователями продуктов и сервисов поискового гиганта. Проводимая ежегодно в мае конференция Google I/O во многом определяет приоритеты развития индустрии на целый год. Чем она порадует? Ответ на этот вопрос был рассмотрен Ником Стэттом (Nick Statt) на страницах ресурса theverge.com.

В этом году Google I/O вновь будет проводиться в Shoreline Amphitheater в Маунтин-Вью (Калифорния). Конференция начнется во вторник, 8 мая 2018 года, и в ее ходе публика узнает немало нового о будущем мобильной ОС Android и усилиях Google в направлении развития искусственного интеллекта.

Ожидается также и дополнительная информация о новой платформе для носимых девайсов — Wear OS. Внимание будет, вероятно, уделено Google Assistant, Android TV, Google Home, Google Play и поисковой системе компании. В этот период года компания Google стремится показать всем, что ее программное обеспечение более умное и более прогрессивное, чем аналогичные продукты от ее конкурентов — Amazon Apple , Facebook и Microsoft

Android P Главной темой Google I/O обычно становится новейшая версия мобильной операционной системы Android. В текущем году речь пойдет об Android P. В прошлогодней версии Android Oreo было пересмотрено отображение уведомлений и усовершенствован подход к обновлению программного обеспечения мобильных девайсов. Ожидается, что изменения в новейшем мобильном программном обеспечении будут визуальными и коснутся усовершенствования интерфейса популярнейшей операционной системы для смартфонов.

Те, кому довелось поработать с выпущенной в начале марта первой ознакомительной версией новой ОС для разработчиков, отмечают определенные тренды. В Android P уделено внимание тому, чтобы «найти место» получающей все большее распространение в современных полноэкранных смартфонах экранной выемке. Изменения коснутся настроек приватности, унификации и упрощения подхода к дизайну и повышения удобства использования меню, доков и экранов настроек. По слухам, в Android P могут быть также реализованы некоторые особенности подхода к жестам, подобные свойственным iPhone X от компании Apple. Впрочем, уже в предстоящий вторник пользователям предстоит узнать о грядущей ОС много нового.

Искусственный интеллект

Впрочем, на Google I/O станет рассматриваться не только новая версия Android, но и перспективы развития компанией технологий искусственного интеллекта. Глава компании Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) уже не первый год позиционирует искусственный интеллект в качестве того, что станет важным для компании направлением в будущем. Речь идет о программном обеспечении, способном видеть и понимать окружающий мир, идентифицировать объекты, анализировать естественный язык. И это поможет Google в ближайшие годы усовершенствовать каждый из ее продуктов.

Более того, этот процесс уже начался с такими продуктами, как Google Assistant (голосовые и текстовые функции), программой-переводчиком Google Translate и платформой распознавания объектов и изображений Google Lens.

В ходе Google I/O, вероятно, предстоит узнать что-то новое о Google Lens, платформе TensorFlow и чипах Tensor Processing Unit. Эти чипы разработаны специально для систем обучения искусственного интеллекта, и они помогают компании ускорять процесс обучения для своих нейронных сетей.

Ожидается также услышать об искусственном интеллекте что-то столь же грандиозное, как то, о чем речь шла в ходе конференции для разработчиков Facebook — F8, когда представители компании рассматривали искусственный интеллект в качестве будущего бизнеса Facebook. Никого не удивляет, что Google и Facebook конкурируют, привлекая лучшие таланты, и обе компании располагают конкурирующими подразделениями разработки искусственного интеллекта, зарплаты в которых относятся к числу наиболее высоких в технологической индустрии.

Google Assistant и Google Home

Assistant остается наиболее значимым конкурентом Amazon Alexa и в меньшей степени Apple Siri и Microsoft Cortana. Assistant способен работать на девайсах под управлением операционных систем iOS и Android в качестве приложения и голосового интерфейса. Но еще более он может быть интересен в качестве программного слоя операционной системы, предназначенной для устройств умного дома, которые уже представлены на рынке линейкой умных колонок от компании Google.

Ожидается, что в ходе конференции предстоит услышать не только о некоторых новых функциях Google Assistant, но и о новых подходах к интеграции этого ПО с Google Home. Впрочем, анонс устройств, вероятнее всего, состоится в ходе осенней презентации, одновременно с дебютом перед широкой публикой девайсов Pixel. Таким образом, на предстоящей конференции для разработчиков никаких новых аппаратных продуктов от Google не ожидается.

Впрочем, учитывая, что компания расширяет присутствие Google Home на рынке и обеспечила поддержку сторонних разработчиков для Google Assistant, не исключено, что на эту тему будет сказано что-то весьма впечатляющее.

Google Photos, Google News, Google Play

Поскольку Google Photos, Google News и платформа Google Play в целом — весьма популярные продукты, им ежегодно раз-другой уделяется внимание в ходе Google I/O. Насчет Google Photos ожидается услышать о том, как программное обеспечение компании, распознающее изображение и объекты, улучшило приложение для хранения фотографий и помогает создавать интересные монтажи, GIF и другой короткий видеоконтент.

Совсем недавно ресурсом adage.com сообщалось о планах компании Google переработать ее платформу News для компьютеров и мобильных девайсов. Предположительно, приложение Google Newsstand преобразуется в мобильное приложение «все в одном» Google News с дополнениями в качестве большего объема видео из YouTube и быстрой загрузки проприетарного формата компании — AMP — для всех платформ. Ожидается, что Google News дебютирует при открытии Google I/O.

Обновление Material Design

Философии Material Design, современному подходу к дизайну пользовательского интерфейса Android, Chrome и мобильных приложений, уже почти четыре года. Многим уже приходилось слышать о «Material Design 2». Но в 2018 году речь, вероятно, не идет о полном пересмотре подхода к дизайну.

Некоторые изменения в дизайне Chrome и недавний значительный редизайн Gmail дают основания полагать, что речь идет о более унифицированном подходе к дизайну программного обеспечения для Android-девайсов, компьютеров Chromebook, работающего на ПК Chrome и веб-приложений. И Google I/O — прекрасная возможность для компании показать свой новый подход широкой аудитории.

Wear OS Как известно, программная платформа от компании Google для носимых девайсов теперь называется не Android Wear, а Wear OS. Ознакомительная версия новой Wear OS была выпущена одновременно с предназначенной для разработчиков версией Android P. Для Wear OS характерны столь необходимые мобильным девайсам усовершенствования, касающиеся времени работы устройства от батареи без подзарядки и темный режим пользовательского интерфейса, который более комфортен для глаз, когда необходимо просто взглянуть на часы и быстро воспринять отображенную на их дисплее информацию. Компания Google недавно анонсировала несколько обновлений для Wear OS, которые привносят в платформу для носимых девайсов больше функций Google Assistant.

Вероятно, именно на I/O компания Google расскажет подробнее о первом обновлении Wear OS и выпуске второго, более широко доступного, ознакомительного релиза операционной системы для разработчиков. Следует отметить, что применение первой версии было ограничено только моделями от Huawei.

Не исключено, что именно Wear OS станет той платформой, которая поменяет представления пользователей о том, на что способны смарт-часы благодаря своему программному обеспечению. Основной особенностью могут стать возможности голосового управления, реализуемые посредством интеграции Google Assistant.

Android TV и Android Auto

Android TV и Android Auto не относятся к числу тех разработок Google, о которых в Сети говорят часто. Но, так или иначе, в ходе конференции Google I/O, о них, вероятно, что-то будет сказано.

Android TV существует уже не первый год. В минувшем году пользователи увидели редизайн домашнего экрана для версии Android O и ничего более впечатляющего. Впрочем, в данном контексте следует также вспомнить слухи о том, что Google может выпустить подобный Chromecast донгл на Android TV с поддержкой 4K, в котором предусмотрен полноценный телевизионный интерфейс.

Программное обеспечение Android Auto также присутствует на рынке уже несколько лет. Из недавних усовершенствований особенно отмечается беспроводная поддержка девайсов Pixel и Nexus, которая была реализована в минувшем месяце. В январе текущего года компания Google анонсировала, что программное обеспечение Assistant вскоре станет основой голосовых функций Android Auto. Таким образом, на Google I/O публику могут познакомить именно с этой функцией предназначенного для автомобилей программного обеспечения.

Обсудить предстоящие на Google I/O 2018 анонсы читатели могут в Telegram-чате.