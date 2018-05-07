Что может стать альтернативой Фейсбуку и Telegram в России? 

Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
В апреле Роскомнадзор включил Telegram в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Ранее во всем мире была запущена акция #удалифейсбук, связанная с расследованием деятельности британской компании Cambridge Analytica. Утверждается, что она собрала личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети, смоделировала поведение десятков миллионов американцев для того, чтобы показывать им релевантную политическую рекламу, и таким образом внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США.