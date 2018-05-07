Ещё
Что может стать альтернативой Фейсбуку и Telegram в России?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что может стать альтернативой Фейсбуку и Telegram в России? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
В апреле Роскомнадзор включил Telegram в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Ранее во всем мире была запущена акция #удалифейсбук, связанная с расследованием деятельности британской компании Cambridge Analytica. Утверждается, что она собрала личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети, смоделировала поведение десятков миллионов американцев для того, чтобы показывать им релевантную политическую рекламу, и таким образом внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США.
Парламентская газета: последние новости
Герман Клименко: Facebook может повторить судьбу Telegram Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров Роскомнадзору предлагают предупреждать сайты о блокировке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели71
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой901
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы18
Летчик Ярошенко попрощался с семьей479
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика21
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение