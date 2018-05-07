«ВКонтакте» остается одним из самых популярных сайтов на Украине

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости . Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайты Yandex.ua и Mail.ru все еще входят в ТОП-25 наиболее посещаемых сайтов жителями Украины несмотря на санкции, говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine за апрель 2018 года.

В мае 2017 года президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ , в отношении которых введены санкции. В частности, в стране был запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

"Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru и Odnoklassniki.ru все еще держат часть пользователей, которая позволяет ресурсам входить в ТОП-25 популярных сайтов", — говорится в сообщении.