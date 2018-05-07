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«ВКонтакте» остается одним из самых популярных сайтов на Украине
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«ВКонтакте» остается одним из самых популярных сайтов на Украине 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайты Yandex.ua и Mail.ru все еще входят в ТОП-25 наиболее посещаемых сайтов жителями Украины несмотря на санкции, говорится в результатах исследования CMeter компании Kantar TNS Ukraine за апрель 2018 года.
В мае 2017 года президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране был запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.
"Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru и Odnoklassniki.ru все еще держат часть пользователей, которая позволяет ресурсам входить в ТОП-25 популярных сайтов", — говорится в сообщении.
Самыми популярными сайтами на Украине являются Google, Youtube и Facebook.
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