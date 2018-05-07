Запрещенные российские сайты входят в ТОП-15 самых популярных ресурсов украинского интернета

Компания TNS представила данные о самых посещаемых украинскими пользователями ресурсах в апреле.

Первую строчку списка заняла поисковая система Google.com , вторую — видеохостинг Youtube.com, а третью — социальная сеть Facebook.com.

На 11 месте по посещаемости находится социальная сеть Vk.com, на 13-м и 14-м расположились поисковики Yandex.ua и Mail.ru

В конце апреля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о запрете российских поисковых систем «Яндекс» и «Мейл.ру», а также социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Власти страны потребовали от местных интернет-провайдеров и операторов связи заблокировать доступ к этим сайтам и сервисам. Несмотря на официальный запрет, с августа по октябрь количество пользователей, хотя бы раз в месяц заходивших в свой аккаунт «Вконтакте», выросло с 35% до 39%, «Одноклассников» — с 23% до 26%, а поисковой системы Mail.ru — с 16% до 18%.

Почти половина (45,8%) респондентов опроса Киевского международного института социологии расценили блокирование доступа к российским социальным сетям как нарушение их прав.