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Запрещенные российские сайты входят в ТОП-15 самых популярных ресурсов украинского интернета
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Запрещенные российские сайты входят в ТОП-15 самых популярных ресурсов украинского интернета 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Компания TNS представила данные о самых посещаемых украинскими пользователями ресурсах в апреле.
Первую строчку списка заняла поисковая система Google.com, вторую — видеохостинг Youtube.com, а третью — социальная сеть Facebook.com.
На 11 месте по посещаемости находится социальная сеть Vk.com, на 13-м и 14-м расположились поисковики Yandex.ua и Mail.ru.
В конце апреля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о запрете российских поисковых систем «Яндекс» и «Мейл.ру», а также социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Власти страны потребовали от местных интернет-провайдеров и операторов связи заблокировать доступ к этим сайтам и сервисам. Несмотря на официальный запрет, с августа по октябрь количество пользователей, хотя бы раз в месяц заходивших в свой аккаунт «Вконтакте», выросло с 35% до 39%, «Одноклассников» — с 23% до 26%, а поисковой системы Mail.ru — с 16% до 18%.
Почти половина (45,8%) респондентов опроса Киевского международного института социологии расценили блокирование доступа к российским социальным сетям как нарушение их прав.
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