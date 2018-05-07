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Apple и Google не хотят удалять Telegram из своих магазинов приложений
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Apple и Google не хотят удалять Telegram из своих магазинов приложений 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple и Google не торопятся исполнять предписание Роскомнадзора и удалять Telegram из фирменных магазинов приложений. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на замглавы ведомства Вадима Субботина. По его словам, регулятор ведет переговоры с компаниями через их представителей, стремясь наиболее четко разъяснить необходимость удаления мессенджера.
«Мы регулярно общаемся через российских представителей этих компаний и отправляем документы, разъясняющие нашу позицию, — приводят «Ведомости» слова Субботина. — Возможные сроки этих переговоров не комментируем».
Apple и Google также отказались от дачи комментариев.
Причина, по которой чиновник предпочел не загадывать, сколько времени могут занять переговоры, очевидно, вызвана более чем прохладным отношением компаний к Роскомнадзору. По некоторым данным, Apple и Google не стремятся подчиняться требованиям регулятора и удалять мессенджер, считая его нарушителем прав и свобод российских пользователей.
Несмотря на явный неуспех по части дипломатии, Роскомнадзор провел успешную блокировку как минимум 50 VPN-сервисов и анонимайзеров. Субботин уверен, что ограничение их работы было перманентным. По его словам, речь идет о «мелких» сервисах, не заинтересованных «перескакивать с одного адреса на другой» в попытках обойти блокировку Роскомнадзора.
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