Роскомнадзор снял блокировку с 3,7 млн IP-адресов Google 

Блокировка шести подсетей Google, введенная из-за запрета мессенджера Telegram, снята. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Это сделано для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов, говорится в сообщении. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, блокируются, передает ТАСС.
Мониторинг использования разблокированных сетей попавшим под запрет мессенджером будет продолжен.
Мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. В апреле Роскомнадзор после решения суда начал блокировать Telegram.
В том числе под блокировку попали Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. Однако Telegram обходит блокировку при помощи смены IP-адресов.