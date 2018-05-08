Дуров заявил о планах бороться за Telegram в России «до победного конца»

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о планах бороться за Telegram в России «до победного конца» и надеется, что российские власти откажутся от «языка неисполнимых ультиматумов» в отношении технологических компаний. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня юристы из «Агоры», представляющие интересы мессенджера Telegram, обжаловали в апелляционной инстанции решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

"Надеюсь, власти России откажутся от языка неисполнимых ультиматумов, на котором сегодня ведется диалог с технологическими компаниями", — прокомментировал ситуацию Дуров. «Независимо от этого, мы продолжим борьбу за Telegram в России. История наших предков учит биться до победного конца», — добавил он, поздравив всех с Днем Победы.

Основатель Telegram объяснил, что если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то это требование вписывалось бы в рамки Конституции РФ. «Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц», — написал он. «A это — прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», — отмечает Дуров.

"Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как «закон есть закон». Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны — Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы", — считает Дуров. Он уверен в незаконности блокировки Telegram в России.

История блокировки

Верховный суд России ранее отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ. Компания Telegram Messenger LLP ( Великобритания ) просила Верховный суд России признать этот приказ недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.