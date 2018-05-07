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Китайская соцсеть WeChat признала слухами 500 миллионов сообщений
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Китайская соцсеть WeChat признала слухами 500 миллионов сообщений 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сказано в документе, «к борьбе со слухами уже присоединилось более 800 компетентных ведомств». Эти структуры «перехватили слухи более 500 миллионов раз, опубликовали 40 списков слухов, перенаправили более 1,2 миллиона запросов и наказали более 180 тысяч официальных аккаунтов». В самом WeChat существует программа «помощи в опровержении слухов», которая, как заявляют ее разработчики, имеет целью установить, насколько достоверной является та или иная информация. Этой программой, по данным на декабрь 2017 года, воспользовались около 20 миллионов пользователей. В числе тем, вокруг которых плодятся слухи, есть исчезновение лайнера Malaysia Airline, вылетевшего 8 марта 2014 года по маршруту Куала-Лумпур — Пекин и пропавшего, а также информация о новых лекарствах против онкозаболеваний. Одновременно власти обратили внимание, что WeChat должен больше внимания уделять защите персональных данных.
В КНР сейчас идет формирование нового киберпространства, которое должно соответствовать принятому в прошлом году закону о кибербезопасности. Этот документ, в частности, предписывает интернет-компаниям хранить не менее полугода все сетевые журналы, а данные компаний в обязательном порядке должны быть размещены на серверах, находящихся в Китае. При этом в Китае разгорается скандал, связанный с тем, что в начале мая власти страны признали, что способны читать даже удаленные сообщения пользователей WeChat.
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