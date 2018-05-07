Беспроводная печать со смартфона или планшета: выбираем сервис

Одновременное существование интернета и мобильных устройств дали принтерам совершенно новые возможности. Они могут, например, печатать непосредственно из облака, сканировать в облако, коннектиться не только с ПК, но и с мобильными гаджетами. Они могут быть интегрированы с сетевыми услугами отдельных производителей и позволяют устанавливать дополнительные программные модули, которые повышают функциональность, безопасность или возможности управления.

Так получилось, что в мире большая часть мобильного оборудования работает под управлением системы Android. Неудивительно, что наиболее важным решением в плане печати с мобильных устройств являются Google, в частности, Cloud Print. Эта система имеет много преимуществ: возможность прямого использования сетевых принтеров или доступность любого принтера на ПК,

возможность печати без драйверов с любого устройства Android,

возможность совместного использования принтеров с другими людьми,

печать с компьютера — из браузера Chrome, Chrome OS или из любого приложения Windows (после установки дополнительного драйвера)

печать из любой точки мира. Сегодня Cloud Print стал стандартом де-факто. Одной из важных особенностей виртуального принтера Google является то, что в облаке можно найти не только сетевые принтеры, но также и USB-устройства, предоставляемые Windows.

Мир Apple обычно сугубо проприетарен и имеет множество условностей, однако именно беспроводное решение для печати от Apple не требует установки драйверов. Речь идет об AirPrint — технологии, которая была создана для устройств iOS, но также совместима с macOS. Он предполагает печать через инфраструктуру Wi-Fi, хотя работает будучи напрямую подключенным к принтеру через мобильник.

В настоящее время большинство домашних и офисных принтеров совместимы с решениями Google и Apple. Однако если ваше устройство не поддерживает беспроводную печать через Cloud Print или AirPrint, эти решения можно заменить спецалье разраотанными программами от компаний-производителей принтеров.

Решения от вендоров

Используя приложения Apple и Google, мы даже не вспоминаем о драйверах для печати со смартфона или планшета, и все же производители принтеров создают специальные мобильные приложения для своих устройств. Зачем? На то есть много причин, но главная из них — стремление представить свое оборудование в наилучшем свете — например, в области сканирования, копирования, сотрудничества с облачными сервисами (не ограничиваясь облаками Apple и Google).

Одной из дополнительных возможностей, предлагаемых большинством мобильных приложений такого рода, является возможность печати из Android с использованием функции Wi-Fi Direct (AirPrint обладает ей по умолчанию). Нет необходимости подключать принтер или смартфон к локальной сети и интернету: устройства напрямую взаимодействуют друг с другом. Роль мобильного приложения заключается в обнаружении принтера, установлении связи с ним и отправке задания на печать.

Другой удобной функцией является копирование. Приложение захватывает изображение с камеры смартфона и отправляет его на принтер. Таким образом, копии могут быть выполнены даже без модуля сканирования. Конечно, эту задачу можно выполнить по-другому, взяв фотографию документа и отправив его на принтер, подключенный к виртуальному принтеру Google, но специальная функция приложения очень упрощает задачу.

Облегчает жизнь и интеграция с облачными службами хранения данных, например, такими сервисами, как Google Диск, Microsoft OneDrive, Dropbox, Evernote и др. Интеграция возможна как на уровне самого принтера, так и в мобильном приложении. В первом случае сама панель управления принтером является условим для удобного использования сервисов: сенсорный ЖК-экран позволяет легко просматривать структуру каталогов в облаке, а также печатать и сканировать, пользуясь возможностями панели управления.

Второе решение — облачные сервисы в мобильных приложениях — реализует обмен данными между облаком и мобильным устройством, а затем — печать документа. Это решение полезно для принтеров, оснащенных текстовыми ЖК-экранами или вовсе без них. Также его использование может быть оправдано, когда пользователи печатают файлы с разных учетных записей в отдельных службах или сканируют на разные учетные записи (обычно принтер можно «подключить» только к одной учетной записи в данной службе). Возможности сотрудничества с облаками (хотя и в разной степени) имеют приложения большинства производителей принтеров: Canon, Epson, HP или Kyocera.

Также стоит упомянуть стандарт Mopria, разработанный Mopria Alliance. Сегодня он используется в тысячах моделей сетевых принтеров. Для печати требуется только одно приложение — Mopria Print Service (для Android), которое работает с устройствами 24 различных ведоров на основе подключаемых модулей. Таким образом, это исключает необходимость использования нескольких различных мобильных приложений, когда в сети компании есть разные устройства.

Фото: компании-производители, pixabay.com Читайте также: Лучшие карманные принтеры для телефона

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