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В Китае рассказали о борьбе со «слухами» в соцсети
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В Китае рассказали о борьбе со «слухами» в соцсети в 2017 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Крупнейшая в Китае социальная сеть WeChat, которая насчитывает почти один миллиард пользователей, в 2017 году заблокировала около 500 миллионов публикаций, которые являлись слухами, говорится в опубликованном докладе Китайской академии телекоммуникационных исследований при министерстве промышленности и информационных технологий.
"По состоянию на данный момент, более 800 сторонних компетентных ведомств присоединились к борьбе со слухами. Они перехватили слухи более 500 миллионов раз, опубликовали 40 списков слухов, перенаправили более 1,2 миллиона запросов и наказали более 180 тысяч официальных аккаунтов", — говорится в опубликованном докладе.
Отмечается, что к декабрю 2017 года минипрограммой "помощник опровержения слухов" в WeChat воспользовались более 19,7 миллиона подписчиков, которые активировали ее в среднем 300 тысяч раз в день. В общей сложности программа выдала 37 миллионов напоминаний.
За последние годы в Китае был принят целый ряд нормативных и идеологических документов, предписывающих национальным интернет-компаниям и СМИ тщательно следить за качеством распространяемой в интернете информации.
На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что гарантировать национальную безопасность и экономическую стабильность в стране без полного обеспечения кибербезопасности невозможно.
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