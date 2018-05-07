Роскомнадзор захотел больше власти

Проект приказа Роскомнадзора о регулировании обхода блокировок требует переработки, он «необоснованно расширяет полномочия» ведомства. К такому выводу пришли в рабочей группе «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве России , пишет «Коммерсантъ».

Ведомство опубликовало документ 23 апреля, фактически приказ легализует блокировку IP-адресов для борьбы с мессенджером Telegram.

В случае принятия документа Роскомнадзор получит возможность заблокировать любой ресурс. Он сможет самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию «в случае выявления ошибок». Таким образом, по мнению рабочей группы, Роскомнадзор «полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной».

Кроме того, подготовленный ведомством документ не прописывает порядок идентификации VPN и прокси-серверов, как предполагалось. Вместо этого, по словам источника «Коммерсанта», знакомого с ходом разработки приказа, в нем «идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок».

«Это вообще не их (Роскомнадзора — прим. «Ленты.ру») задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей, — сказал собеседник издания. — А закончили тем, что, если мы что-то не найдем или найдем не то, то сами разберемся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток».

В самом ведомстве утверждают, что поскольку иногда написание доменных имен в решениях судов содержит технические ошибки и опечатки, приказ «дает возможность избегать таких ситуаций» и «иных целей не преследует».