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Роскомнадзор захотел больше власти
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Роскомнадзор захотел больше власти 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Проект приказа Роскомнадзора о регулировании обхода блокировок требует переработки, он «необоснованно расширяет полномочия» ведомства. К такому выводу пришли в рабочей группе «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве России, пишет «Коммерсантъ».
Ведомство опубликовало документ 23 апреля, фактически приказ легализует блокировку IP-адресов для борьбы с мессенджером Telegram.
В случае принятия документа Роскомнадзор получит возможность заблокировать любой ресурс. Он сможет самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию «в случае выявления ошибок». Таким образом, по мнению рабочей группы, Роскомнадзор «полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной».
Кроме того, подготовленный ведомством документ не прописывает порядок идентификации VPN и прокси-серверов, как предполагалось. Вместо этого, по словам источника «Коммерсанта», знакомого с ходом разработки приказа, в нем «идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок».
«Это вообще не их (Роскомнадзора — прим. «Ленты.ру») задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей, — сказал собеседник издания. — А закончили тем, что, если мы что-то не найдем или найдем не то, то сами разберемся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток».
В самом ведомстве утверждают, что поскольку иногда написание доменных имен в решениях судов содержит технические ошибки и опечатки, приказ «дает возможность избегать таких ситуаций» и «иных целей не преследует».
В середине апреля в России начались массовые блокировки адресов хостинг-провайдеров, которые, по данным Роскомнадзора, используются для обхода блокировки Telegram. В результате пострадали крупные ресурсы, к примеру, 27 апреля на несколько часов были заблокированы адреса «Яндекса», Faсebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисов. Доступ к Telegram должен быть заблокирован в России по решению Таганского суда Москвы, куда Роскомнадзор обратился после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.
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