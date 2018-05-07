Ещё
Опубликован рейтинг приложений для владельцев котов и кошек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован рейтинг приложений для владельцев котов и кошек 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Средства массовой информации составили и опубликовали рейтинг приложений, рекомендованных владельцам домашних котов и кошек.
На третьем месте топа располагается приложение Cat Fishing, с помощью которого можно научить кошку ловить рыбку на экране смартфона или планшета, после чего провести с любимцем много счастливых часов, пока ему не надоест игра.
На второе место попало приложение 11Pets, помогающее хозяевам контролировать прием лекарств и прививки, которые нужно делать кошкам вовремя..
Однако безусловным лидером топа — 3 стало приложение Pet first Aid, предназначенное для тех, кто по-настоящему серьезно подходит к содержанию своего питомца. Оно содержит базу данных рекомендаций по правильному питанию кошек и набор средств, способных бороться с аллергией у животных.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Эксперты раскритиковали предложения РКН о правилах блокировок Глава Минкомсвязи рассказал о возможной блокировке Viber Жителя Севастополя осудили на 2 года за комментарий в соцсети
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей360
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой850
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика
На Украине рассказали о планах на Крымский мост594
Видео
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение