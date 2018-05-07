Опубликован рейтинг приложений для владельцев котов и кошек

Средства массовой информации составили и опубликовали рейтинг приложений, рекомендованных владельцам домашних котов и кошек.

На третьем месте топа располагается приложение Cat Fishing, с помощью которого можно научить кошку ловить рыбку на экране смартфона или планшета, после чего провести с любимцем много счастливых часов, пока ему не надоест игра.

На второе место попало приложение 11Pets, помогающее хозяевам контролировать прием лекарств и прививки, которые нужно делать кошкам вовремя..

Однако безусловным лидером топа — 3 стало приложение Pet first Aid, предназначенное для тех, кто по-настоящему серьезно подходит к содержанию своего питомца. Оно содержит базу данных рекомендаций по правильному питанию кошек и набор средств, способных бороться с аллергией у животных.