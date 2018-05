WSJ узнала о планах США опубликовать «российскую рекламу» из Facebook 

Комитет по разведке палаты представителей американского сената намерен опубликовать 3 тыс. рекламных объявлений политического характера из Facebook, которые, по их данным, оплачены Агентством интернет-исследований Евгения Пригожина. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее The New York Times и британская The Guardian опубликовали расследование, в котором говорится, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла незаконно собрать данные более 50 млн пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для изучения политических предпочтений избирателя и показа им соответствующей рекламы. Издания утверждали, что Cambridge Analytica сотрудничала, в частности, с нынешним президентом США Дональдом Трампом во время избирательной кампании 2016 года.