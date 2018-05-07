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WSJ узнала о планах США опубликовать «российскую рекламу» из Facebook
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WSJ узнала о планах США опубликовать «российскую рекламу» из Facebook 

Rambler News Service 37 минут назад
Комитет по разведке палаты представителей американского сената намерен опубликовать 3 тыс. рекламных объявлений политического характера из Facebook, которые, по их данным, оплачены Агентством интернет-исследований Евгения Пригожина. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как заявляет Вашингтон, рекламу размещали в Facebook во время американской президентской кампании в 2016 году. Планируется, что рекламу опубликуют в ближайшие пару недель. Власти США таким образом хотят показать, на какие группы населения были ориентированы объявления.
Ранее The New York Times и британская The Guardian опубликовали расследование, в котором говорится, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла незаконно собрать данные более 50 млн пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для изучения политических предпочтений избирателя и показа им соответствующей рекламы. Издания утверждали, что Cambridge Analytica сотрудничала, в частности, с нынешним президентом США Дональдом Трампом во время избирательной кампании 2016 года.
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