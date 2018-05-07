WSJ узнала о планах США опубликовать «российскую рекламу» из Facebook

Комитет по разведке палаты представителей американского сената намерен опубликовать 3 тыс. рекламных объявлений политического характера из Facebook, которые, по их данным, оплачены Агентством интернет-исследований Евгения Пригожина. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как заявляет Вашингтон, рекламу размещали в Facebook во время американской президентской кампании в 2016 году. Планируется, что рекламу опубликуют в ближайшие пару недель. Власти США таким образом хотят показать, на какие группы населения были ориентированы объявления.