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Конгресс США опубликует рекламу из Facebook, которую счел доказательством вмешательства России
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Конгресс США опубликует рекламу из Facebook, которую счел доказательством вмешательства России 

BFM.RU 14 минут назад
Фото: Newsru.com
Комитет по разведке палаты представителей конгресса США планирует доказывать вмешательство России в американские президентские выборы с помощью публикации около 3 тыс. рекламных объявлений из Facebook. Об этом передает «Интерфакс», ссылаясь на публикацию The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что «Facebook определил, что эти объявления были оплачены прокремлевской компанией Internet Research Agency», источники не исключают, что эти объявления будут опубликованы в течение нынешней недели.
Публикация подборки объявлений должна будет продемонстрировать, на какие группы американского населения они были рассчитаны, сколько было за них заплачено, сколько пользователей Facebook их прочли, прокомментировали, поставили «лайки».
«Мы продолжаем обсуждать вопрос с Facebook и надеемся, что окончательно отредактированные объявления поступят в наше распоряжение в течение нескольких дней. Как только мы их получим, мы намерены поделиться ими с общественностью», — цитирует издание демократа из комитета по разведке Адама Шиффа.
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