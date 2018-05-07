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Mi Music и Mi Video — стриминговые сервисы от Xiaomi
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Mi Music и Mi Video — стриминговые сервисы от Xiaomi 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Компания Xiaomi анонсировала запуск собственных потоковых сервисов — Mi Music и Mi Video.
Музыкальная коллекция Mi Music насчитывает около 10 миллионов песен на 13 языках. Пользователи смогут бесплатно их прослушивать, а вот для скачивания необходимо будет оформить подписку, стоимость которой — 14 долларов в год.
Из интересных фишек есть функция Dynamic Lyrics. Это такое себе караоке: вместе с песней на экране будет появляться её текст. В будущем компания планирует увеличить библиотеку и добавить индивидуальные рекомендации.
В Mi Video пользователям доступно более 500 тысяч часов воспроизведения видео. Порядка 80% контента будет бесплатным. В приложении заявлена поддержка 12 видеоформатов с многоязычными субтитрами и несколькими звуковыми дорожками на выбор. Кроме того, можно будет транслировать видео со смартфона на смарт-телевизор.
Через некоторое время Xiaomi добавит режим «картинка в картинке», фильтр жанров, рекомендации и другие возможности в Mi Video.Mi Music и Mi Video пока что доступны только в Индии. Появятся ли они в других странах, пока не известно.
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