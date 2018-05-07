Mi Music и Mi Video — стриминговые сервисы от Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала запуск собственных потоковых сервисов — Mi Music и Mi Video.

Музыкальная коллекция Mi Music насчитывает около 10 миллионов песен на 13 языках. Пользователи смогут бесплатно их прослушивать, а вот для скачивания необходимо будет оформить подписку, стоимость которой — 14 долларов в год.

Из интересных фишек есть функция Dynamic Lyrics. Это такое себе караоке: вместе с песней на экране будет появляться её текст. В будущем компания планирует увеличить библиотеку и добавить индивидуальные рекомендации.

В Mi Video пользователям доступно более 500 тысяч часов воспроизведения видео. Порядка 80% контента будет бесплатным. В приложении заявлена поддержка 12 видеоформатов с многоязычными субтитрами и несколькими звуковыми дорожками на выбор. Кроме того, можно будет транслировать видео со смартфона на смарт-телевизор.