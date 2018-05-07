«Мой кот сломался, несите нового»: в Сети поделились нелепыми фото кошек

Давно известно, что это не люди заводят кошек, а коты заводят себе людей. И большинство из пушистых питомцев считают себя властелинами мира и венцом творения вселенной. Однако встречаются и такие коты, глядя на которых волей неволей усомнишься в их уме и сообразительности. Настолько нелепые, странные и смешные поступки они совершают. Собрали для вас подборку фотографий, глядя на которые, вы не сможете удержаться от смеха!

«Моя кошка — идиотка, но такая милая!» «Моя кошка залезла в вазу, испугалась, разбила вазу и осталась вот так» «Мой кот регулярно пытается утащить эту щётку. Но ума не хватает» «Кажется, мой кот сломался. Он лежит под шкафом и пьёт воду, макая в неё лапой» «Услышала, как моя кошка мяукает в ванной. Зашла и увидела это» «Мой кот грустит, потому что думает, что его заперли» «Кошка моей подруги ест в такой позе» «Другие коты приносят своим хозяевам мышей или птичек, а мой Оливер носит мне чайные пакетики» «Кажется, она что-то делает неправильно» «Мой кот просто не такой, как все» «Один из моих котов идиотов, а второй — интроверт» «Моя собака разбудила меня лаем, чтобы я посмотрела на это» «Моя кошка — идиотка» «Оставил костюм на полу. Проснулся и увидел это» «Как?!» «А моя кошка жутко любопытная, от это и страдает» «Купили коту кормушку для умных…» «Пожалуй, я больше не буду тратиться на дорогие и очень удобные лежанки для котиков» «Кошка моей девушки делает это по утрам. По несколько раз подряд» «Зачем вы привели домой кота?!» «Некоторые считают, что этот кот — воплощение сборной России по футболу»