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Насколько популярна iOS в России и других странах
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Насколько популярна iOS в России и других странах 

Apple Insider 47 минут назад
Фото: Apple Insider
Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией DeviceAtlas, большинство пользователей из англоязычных стран предпочитают пользоваться iOS, нежели Android. При этом остальная часть мира выбирает операционную систему от Google.
Согласно графику, предоставленному DeviceAtlas, iOS выбирают в таких странах, как Австралия, Канада, Великобритания, США, Япония. Самыми популярными телефонами в этих странах оказались iPhone 6/6s.
Что касается мобильной операционной системы Google, ее преимущественно выбирают в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Колумбия, Египет, Франция, Германия, Индия, Италия, Малайзия, Нигерия, Польша, Россия, Южной Африка и Испания.
При этом, как отмечают специалисты исследовательской компании, iOS постепенно увеличивает свое присутствие в Колумбии, Египте и Ирландии. Что любопытно, смартфоны не полностью вытеснили обычные кнопочные телефоны. В отчете говорится о 13% устройств среди общей доли, которые попадают под эту категорию. Это говорит о том, что рынку еще есть куда расти.
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