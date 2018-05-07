Ещё
Microsoft интегрирует смартфон в Windows 10
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Microsoft интегрирует смартфон в Windows 10 

Ferra.ru 42 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
На конференции Build 2018 компания Microsoft представила новое приложение Your Phone для операционной системы Windows 10. Приложение позволяет отобразить контент со смартфона прямо на компьтере пользователя.
В результате, с ПК на базе Windows 10 можно будет получить доступ к тексту, в том числе SMS, фотографиям, оповещениям и тому подобному контенту на смартфоне пользователя.
Функциональность для смартфонов на основе iOS и Android будет несколько отличаться. Возможностей для Android будет больше и пользователю не придётся физически брать смартфон, когда он работает за ПК.
Microsoft начнёт тестирование преложения Your Phone в рамках программы Windows Insiders на этой неделе. После сбора отзывов и отладки оно станет частью Windows 10. Отметим, что сейчас Microsoft тестирует крупное обновление Windows 10 под кодовым названием Redstone 5. Его релиз ожидается осенью 2018 года.
Ferra.ru: последние новости
В правительстве раскритиковали проект Роскомнадзора о блокировоках Google запустила игру для поиска эмодзи в реальности Роскомнадзор застрял с удалением Telegram из App Store и Google Play
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать671
Мир отреагировал на инаугурацию Путина450
Путин раздал первые указы343
Украина готовит «диверсию» на Юге России116
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина95
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение