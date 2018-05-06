Американцы реже заходят в Facebook после скандала с Cambridge Analytica

МОСКВА , 6 мая — РИА Новости . Каждый четвертый пользователь социальной сети Facebook в США стал меньше ею пользоваться или совсем отказался от нее после скандала с британской аналитической компанией Cambridge Analytica, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.

Согласно данным опроса, около половины (49%) американских пользователей Facebook заявили, что не стали реже пользоваться социальной сетью, при этом почти четверть опрошенных (26%) отметили, что заходят в социальную сеть еще чаще.

Оставшиеся 23% респондентов заявили, что в последнее время меньше используют Facebook, не используют вообще или удалили свой аккаунт.

При этом 64% опрошенных заявили, что пользуются соцсетью как минимум раз в день, что на 4% меньше, чем в марте, когда компания проводила схожий опрос сразу после скандала с Cambridge Analytica.

Результаты опроса также показали, что пользователи Facebook в США более осведомлены о вопросах безопасности, чем те американцы, которые «сидят» в других социальных сетях. Так, 74% респондентов, использующих Facebook, в курсе своих текущих настроек безопасности, а 78% знают, как их изменить. Аналогичные показатели среди пользователей Instagram составляют 60% и 65%, среди пользователей Twitter — 55% и 58% соответственно.

Данный опрос проводился среди жителей США с 26 по 30 апреля. Участие в нем принимали 2194 совершеннолетних американца, в том числе 1938 пользователей Facebook. Доверительный интервал составляет три процентных пункта.