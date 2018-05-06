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Пользователи Facebook оказались самыми самоуверенными
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Пользователи Facebook оказались самыми самоуверенными 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американские пользователи Facebook чаще, чем владельцы аккаунтов в других соцсетях, уверены, что знают, как защитить личные данные. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters, проведенного в конце апреля на всей территории США.
Так, 74 процента пользователей соцсети уверены, что достаточно осведомлены о настройках конфиденциальности своих аккаунтов. Еще 78 процентов заявили, что умеют их менять. Для сравнения, среди владельцев Instagram-аккаунтов (принадлежит компании Facebook) о своих настройках безопасности знают 60 процентов, среди пользователей Twitter осведомлены об этом 55 процентов.
При этом только 23 процента использующих Facebook полагают, что имеют полный контроль за безопасностью личной информации. Еще 20 процентов полагают, что вообще не контролируют конфиденциальность, 49 процентов считают, что обладают «некоторым контролем».
Опрос Reuters проводился после скандала с утечкой данных: в апреле Facebook признала, что информация о 87 миллионах человек ненадлежащим образом была передана компании Cambridge Analytica. Консалтинговая фирма собирала сведения через стороннее приложение для опросов.
Агентство пишет, что утечка не повлияла на лояльность пользователей соцсети: почти половина американских пользователей Facebook не стали реже заходить на сайт, еще 25 процентов начали делать это чаще. По итогам первого квартала 2018 года в США и Канаде число ежемесячных пользователей Facebook выросло до 241 миллиона.
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