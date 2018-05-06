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Уязвимость в «ВКонтакте» позволяла просматривать список пользователей приложений
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Уязвимость в «ВКонтакте» позволяла просматривать список пользователей приложений 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Пользователи «ВКонтакте» обнаружили в социальной сети уязвимость, позволяющую с помощью поиска по людям просматривать всех, кто использовал то или иное приложение.
Для успешной эксплуатации проблемы достаточно подставить числовой идентификатор приложения со знаком минус в в ссылку вида «https [://] vk.com/search?c [photo]=0&c [group]= [идентификатор приложения]».
Таким образом можно увидеть список всех пользователей, использующих какое-либо приложение. Если сайт поддерживает авторизацию с помощью соцсети, злоумышленник может с помощью идентификатора определить, является ли человек посетителем данного ресурса.
По словам представителей «ВКонтакте», уязвимость была оперативно устранена вскоре после обнаружения, однако неизвестно, как долго просуществовала данная проблема.
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