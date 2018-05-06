В выгрузке Роскомнадзора хакеры оставили запись азбукой Морзе

В реестре сайтов, запрещенных Роскомнадзором , появилась надпись «цифровое сопротивление» на английском языке, сделанная азбукой Морзе. Этот термин использует основатель Telegram Павел Дуров для обозначения борьбы с блокировкой мессенджера. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

На протяжении прошедших суток неизвестный пользователь добавлял и снова удалял тысячи IP-адресов в выгрузке Роскомнадзора. Адреса добавлялись и пропадали так, что их число изменялось в диапазоне примерно от 47 до 55 тысяч в разные периоды времени. В результате график изменений на сервисе по отслеживанию блокировок нарисовал «морзянку» — последовательность тире и точек, сложившихся в надпись «digital resistance», то есть «цифровое сопротивление».

По данным сайта roem.ru, в выгрузке Роскомнадзора находится около 5 тысяч доменных имен, доступных для регистрации неопределенному кругу лиц. Их владельцы могут произвольно менять число IP-адресов, что сразу отображается на графике.