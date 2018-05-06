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Онлайн-кошелек Blockchain откроет офис в Сан-Франциско после покупки Tsukemen
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Онлайн-кошелек Blockchain откроет офис в Сан-Франциско после покупки Tsukemen 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Blockchain, крупнейших онлайн-сервис для хранения криптовалюты, объявил об открытии филиала в Сан-Франциско после недавнего приобретения стартапа Tsukemen, занимающегося разработкой приложений.
Условия сделки не разглашаются. Известно лишь, что штат стартапа присоединяется к покупателю, а бывший руководитель возглавит отдел дизайна. Партнеры ожидают, что присутствие в Сан-Франциско поможет не только расширить деятельность, но и создавать новые качественные продукты для обслуживания клиентов.
Blockchain является первым и самым популярным онлайн-кошельком для цифровой валюты, в котором сейчас зарегистрировано более 24 млн пользователей. Проект начал стремительно развиваться с июня прошлого года, когда криптовалюта стала набирать популярность.
За последние 8 месяцев компания наняла специалистов из крупнейших компаний, таких как Google, Facebook и Goldman Sachs. Сделка с Tsukemen означает, что сервис будет иметь офисы в четырех городах по всему миру: в Люксембурге, Лондоне, Нью-Йорке, и Сан-Франциско.
Криптоидея на миллион: разбираемся, как привлечь инвесторов для стартапа.
текст: Иван Маличенко, фото: PicJumbo
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