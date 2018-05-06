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Как трогательно! В Сети появились новые фото новорожденного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
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Как трогательно! В Сети появились новые фото новорожденного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
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Фото:Global Look Press/John Stillwell/Pool, Wiese/face to face
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