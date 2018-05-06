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Роскомнадзор набил морзянкой девиз Дурова «Digital Resistance»
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Роскомнадзор набил морзянкой девиз Дурова «Digital Resistance» 

Newsru.com 3 часа назад
Фото: Newsru.com
Роскомнадзор глубокой ночью 5 мая набил морзянкой девиз Telegram и Павла Дурова. Слова «Digital Resistance» ("Цифровое сопротивление") появились в выгрузке IP-адресов на блокировку. Манипулировать реестром, впрочем, можно не только изнутри ведомства.
На происходящее обратили внимание на  Roem.Ru. В выгрузке от РКН периодически заметно и резко менялось число блокированных IP-адресов — в диапазоне от 47 до 55 тысяч. Проследить за этими флуктуациями можно на сервисе
Usher
Если каждый всплеск сопоставить с точкой или тире, то получится надпись «Digital Resistance». Это словосочетание использовал создатель Telegram Павел Дуров, выступающий против блокировки своего мессенджера из-за отказа передать властям ключи шифрования.
Отстучав «Цифровое сопротивление», неизвестный начал транслировать следующую фразу. На 9:30 по Москве можно разобрать две первые буквы — «H» и «V».
"Дождь"
отмечает, что выгрузку может менять не только само ведомство.
Доступ к реестру оказался возможен из-за того, что в выгрузке находится около 5000 доменных имен, которые доступны для свободной регистрации неопределенным кругом людей, которым принадлежат сайты или домены, попавшие в реестр запрещенных. Их владельцы могут сопоставлять своим доменным системам произвольное число IP-адресов, и это будет отображаться на графике, так как они также попадут в реестр запрещенных сайтов.
Из-за этой уязвимости летом 2017 года для российских пользователей оказались недоступны сайты "Яндекса", «ВКонтакте», «Википедии», «Одноклассников», издания РБК и других популярных ресурсов. Обычно за такими блокировками стояли анонимные пользователи.
Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram 16 апреля, выполняя решение суда. «Ковровые бомбардировки» привели к блокировке более 15 млн IP-адресов, в том числе подсети Amazon и Google, что вызвало перебои в работе множества российских сайтов, использующих эти сервисы. Позднее РКН разблокировал часть адресов.
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