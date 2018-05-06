Роскомнадзор набил морзянкой девиз Дурова «Digital Resistance»

Роскомнадзор глубокой ночью 5 мая набил морзянкой девиз Telegram и Павла Дурова . Слова «Digital Resistance» ("Цифровое сопротивление") появились в выгрузке IP-адресов на блокировку. Манипулировать реестром, впрочем, можно не только изнутри ведомства.

На происходящее обратили внимание на Roem.Ru. В выгрузке от РКН периодически заметно и резко менялось число блокированных IP-адресов — в диапазоне от 47 до 55 тысяч. Проследить за этими флуктуациями можно на сервисе

Usher

Если каждый всплеск сопоставить с точкой или тире, то получится надпись «Digital Resistance». Это словосочетание использовал создатель Telegram Павел Дуров, выступающий против блокировки своего мессенджера из-за отказа передать властям ключи шифрования.

Отстучав «Цифровое сопротивление», неизвестный начал транслировать следующую фразу. На 9:30 по Москве можно разобрать две первые буквы — «H» и «V».

"Дождь"

отмечает, что выгрузку может менять не только само ведомство.

Доступ к реестру оказался возможен из-за того, что в выгрузке находится около 5000 доменных имен, которые доступны для свободной регистрации неопределенным кругом людей, которым принадлежат сайты или домены, попавшие в реестр запрещенных. Их владельцы могут сопоставлять своим доменным системам произвольное число IP-адресов, и это будет отображаться на графике, так как они также попадут в реестр запрещенных сайтов.

Из-за этой уязвимости летом 2017 года для российских пользователей оказались недоступны сайты "Яндекса" , «ВКонтакте», «Википедии», «Одноклассников», издания РБК и других популярных ресурсов. Обычно за такими блокировками стояли анонимные пользователи.