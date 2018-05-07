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В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники
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В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Автомобили класса SUV, на которые приходится без малого половина всех продаж, уверенно завоевывают российский авторынок. Эксперты составили список абсолютных бестселлеров в этом классе — и лидерство здесь удерживает «бюджетник» от Hyundai.
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