В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники

Автомобили класса SUV, на которые приходится без малого половина всех продаж, уверенно завоевывают российский авторынок. Эксперты составили список абсолютных бестселлеров в этом классе — и лидерство здесь удерживает «бюджетник» от Hyundai.