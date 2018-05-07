Google запустила игру для поиска эмодзи в реальности

Компания Google запустила игру Emoji Scavenger Hunt, которая предлагает поискать эмодзи в окружающем нас реальном мире. Пользователю потребуется на время наводить камеру своего смартфона на реальные объекты, похожие на эмодзи.

Это новый эксперимент на базе системы искусственного интеллекта. Он демонстрирует, как инструменты машинного обучения Google можно использовать для создания небольших, но забавных игр.

Игра доступна по адресу emojiscavengerhunt.withgoogle.com. Также Google опубликовала исходный код проекта на сервисе GitHub.