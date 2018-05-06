Google выпустила игру для поиска Emoji в реальности на нейросетях

Поиграть с нейросетями предлагает компания Google в браузерном Emoji Scavenger Hunt. Приложение стало примером использования технологий машинного обучения от поисковика.

Google вновь предлагает поиск, но теперь — в реальной жизни. Запустив игру, вы получаете «смайлик» с предметом, на который нужно навести камеру. Время ограничено, но с каждой новой находкой его становится чуть больше.

Emoji Scavenger Hunt — эксперимент друзей интернет‐гиганта Brand Studio и команды PAIR. Это первый проект такого рода, по этому иногда функции распознавания могут работать со сбоями.

Игра доступна на официальном сайте бесплатно и не требует лишней памяти на телефоне — разработчики позаботились о том, чтобы ESH запускалась в браузере и не обрабатывала данные на серверах Google, так что ваши снимки никуда не «уплывут».

Новинка стала хорошим напоминанием о том, что конференция компании для разработчиков I/O пройдет уже во вторник, 8 мая. По слухам, Google выпустит обновление для AI camera и облачных сервисов, использующих машинное обучение.