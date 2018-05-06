Ещё
Google выпустила игру для поиска Emoji в реальности на нейросетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google выпустила игру для поиска Emoji в реальности на нейросетях 

360tv.ru 2 часа назад
Поиграть с нейросетями предлагает компания Google в браузерном Emoji Scavenger Hunt. Приложение стало примером использования технологий машинного обучения от поисковика.
Google вновь предлагает поиск, но теперь — в реальной жизни. Запустив игру, вы получаете «смайлик» с предметом, на который нужно навести камеру. Время ограничено, но с каждой новой находкой его становится чуть больше.
Emoji Scavenger Hunt — эксперимент друзей интернет‐гиганта Brand Studio и команды PAIR. Это первый проект такого рода, по этому иногда функции распознавания могут работать со сбоями.
Игра доступна на официальном сайте бесплатно и не требует лишней памяти на телефоне — разработчики позаботились о том, чтобы ESH запускалась в браузере и не обрабатывала данные на серверах Google, так что ваши снимки никуда не «уплывут».
Новинка стала хорошим напоминанием о том, что конференция компании для разработчиков I/O пройдет уже во вторник, 8 мая. По слухам, Google выпустит обновление для AI camera и облачных сервисов, использующих машинное обучение.
В Восточно‐китайском педагогическом университете в Шанхае представили первый школьный учебник, описывающий работу искусственного интеллекта, который был создан для учащихся средних и старших классов.
360tv.ru: последние новости
Минкомсвязи: Viber может ждать участь Telegram Бузова планирует заменить Telegram Разработчики Instagram ввели функцию оплаты покупок банковской картой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»98
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»210
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1180
Турция «пригрозила» США из-за С-40075
Россиян заставят страховать жилье57
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение